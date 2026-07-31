Навроцький не скликатиме Раду нацбезпеки через російську ракету в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту з російською ракетою, яка впала в Тарнаві-Колонії в Люблінському воєводстві 30 липня, і не скликатиме засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомив у ефірі Polsat News речник президента Рафал Лешкевич, інформує "Європейська правда".

За його словами, президент хоче з’ясувати обставини події та дізнатися про заходи, вжиті після порушення польського повітряного простору.

"Не кожен випадок порушення польського повітряного простору невідомим об’єктом, у цьому випадку російською ракетою, вимагає скликання Ради національної безпеки", – сказав Лешкевич.

Він додав, що для президента наразі найважливіше з’ясувати, яким чином ракета перетнула кордон, чи відстежувалася вона відповідними системами та які висновки з цього інциденту зробить уряд. Речник Навроцького наголосив, що за безпеку польського повітряного простору відповідають прем’єр-міністр Дональд Туск та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Президент, перш за все, очікує на перевірені, детальні, дуже точні та чіткі звіти щодо того, що сталося вчора", – сказав речник Навроцького.

За його словами, президентський палац також хоче отримати відповідь на питання, які зміни було впроваджено після інциденту у вересні минулого року, коли російські дрони порушили польський повітряний простір. Тоді Навроцький скликав Раду національної безпеки й очікував на представлення рекомендацій щодо посилення системи протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, у Польщі на п'ятницю заплановані подальші процесуальні дії та експертиза уламків ракети, що впала 30 липня у Люблінському воєводстві, український експерт візьме участь у розслідуванні.

Раніше у НАТО заявили, що перебувають у тісному контакті з польською владою у зв’язку з інцидентом з російською ракетою Х-101.

Польський прем’єр Дональд Туск, коментуючи падіння ракети РФ у Люблінському воєводстві, зазначив, що немає підстав вважати, що саме Польща була її ціллю.