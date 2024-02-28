Парламент Франції остаточно підтримав закріплення в конституції права на аборти

Французький Сенат – верхня палата парламенту – 28 лютого проголосував за ініційований урядом законопроєкт, який закріпить у конституції право жінок на аборти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За закріплення права жінок на аборти проголосували 267 сенаторів, проти висловились 50. Жодна з поданих парламентарями поправок від крайніх лівих і крайніх правих партій, не набрала достатньо голосів.

Наприкінці січня таке ж голосування відбулось у нижній палаті французького парламенту – Національній асамблеї.

Для остаточної зміни конституції Франції президент Емманюель Макрон скликав спеціальну сесію обох палат парламенту на 4 березня. Там рішення мають підтримати три п’яті присутніх, і, як очікується, голоси на це знайдуться.

Нагадаємо, йдеться про включення до статті 34 Конституції Франції положення про те, що "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода доступу до добровільного переривання вагітності".

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але тоді обидві палати парламенту Франції не дійшли згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гаранувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.