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Парламент Франції остаточно підтримав закріплення в конституції права на аборти

Середа, 28 лютого 2024, 21:59

Французький Сенат – верхня палата парламенту – 28 лютого проголосував за ініційований урядом законопроєкт, який закріпить у конституції право жінок на аборти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За закріплення права жінок на аборти проголосували 267 сенаторів, проти висловились 50. Жодна з поданих парламентарями поправок від крайніх лівих і крайніх правих партій, не набрала достатньо голосів.

Наприкінці січня таке ж голосування відбулось у нижній палаті французького парламенту – Національній асамблеї.

Для остаточної зміни конституції Франції президент Емманюель Макрон скликав спеціальну сесію обох палат парламенту на 4 березня. Там рішення мають підтримати три п’яті присутніх, і, як очікується, голоси на це знайдуться.

Нижня палата парламенту Франції схвалила закріплення права на аборт у конституції

Нагадаємо, йдеться про включення до статті 34 Конституції Франції положення про те, що "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода доступу до добровільного переривання вагітності".

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але тоді обидві палати парламенту Франції не дійшли згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гаранувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.

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Франція