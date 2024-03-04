ЄС виписав Apple рекордні 1,8 млрд євро штрафу за ринкові зловживання

Європейська комісія 4 березня оголосила про штраф у понад 1,8 мільярда євро компанії Apple через зловживання панівним становищем на ринку потокових музичних додатків у власників iPhone та iPad.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як пояснила Єврокомісія, Apple забороняє розробникам потокових музичних додатків повною мірою інформувати користувачів пристроїв iOS про альтернативні та дешевші сервіси підписки на музику, а також надавати будь-які інструкції про те, як скористатись цими пропозиціями.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує, що положення Apple про заборону використання сторонніх сервісів становлять несправедливі умови торгівлі, що порушує статтю 102(а) Договору про функціонування Європейського Союзу", – наголошує Єврокомісія.

Там вказують, що така практика компанії не є необхідною для захисту її комерційних інтересів і негативно впливає на інтереси користувачів iOS, які "не можуть ухвалити поінформовані та ефективні рішення про те, де і як купувати підписки на потокову музику для своїх пристроїв".

"Комісія дійшла висновку, що загальна сума штрафу в розмірі понад 1,8 мільярда євро є пропорційною відносно світових доходів Apple", – додав виконавчий орган ЄС.

Розслідування Єврокомісії щодо Apple почалось ще в червні 2020 року. Сума штрафу, накладена на компанію, є рекордною для подібних справ – раніше ЗМІ повідомляли, що вона не буде перевищувати 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, з грудня 2023 року ще три платформи, серед яких Pornhub, опинились під посиленим наглядом згідно з новим цифровим законом ЄС.