ЕС выписал Apple рекордные 1,8 млрд евро штрафа за рыночные злоупотребления

Европейская комиссия 4 марта объявила о штрафе в более чем 1,8 миллиарда евро компании Apple из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке потоковых музыкальных приложений у владельцев iPhone и iPad.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пояснила Еврокомиссия, Apple запрещает разработчикам потоковых музыкальных приложений в полной мере информировать пользователей устройств iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку, а также предоставлять любые инструкции о том, как воспользоваться этими предложениями.

"Сегодняшнее решение подтверждает, что положения Apple о запрете использования сторонних сервисов составляют несправедливые условия торговли, что нарушает статью 102(а) Договора о функционировании Европейского Союза", – отмечает Еврокомиссия.

Там указывают, что такая практика компании не является необходимой для защиты ее коммерческих интересов и негативно влияет на интересы пользователей iOS, которые "не могут принять информированные и эффективные решения о том, где и как покупать подписки на потоковую музыку для своих устройств".

"Комиссия пришла к выводу, что общая сумма штрафа в размере более 1,8 миллиарда евро является пропорциональной относительно мировых доходов Apple", – добавил исполнительный орган ЕС.

Расследование Еврокомиссии в отношении Apple началось еще в июне 2020 года. Сумма штрафа, наложенная на компанию, является рекордной для подобных дел – ранее СМИ сообщали, что она не будет превышать 500 миллионов евро.

Напомним, с декабря 2023 года еще три платформы, среди которых Pornhub, оказались под усиленным надзором согласно новому цифровому закону ЕС.