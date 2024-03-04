Шольц против возобновления работы АЭС в Германии: Дорого и долго

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не изменил своего мнения относительно запрета атомных электростанций в Германии, ссылаясь на высокие затраты и длительные сроки строительства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, он сказал во время встречи с учениками школы в городе Зиндельфинген на юге Германии.

Как пояснил канцлер ФРГ, "если кто-то решит построить атомную электростанцию сейчас, она будет готова через 15-20 лет, исходя из нынешних темпов строительства". "К тому времени мы должны решить все наши проблемы", – добавил он.

Также, по словам Шольца, электроэнергия, которая производится на атомных электростанциях, стоит в разы дороже, чем электроэнергия, произведенная с помощью ветра, солнца или других возобновляемых источников – тогда как запасы урана ограничены.

"Если вы оглянетесь назад через 20 лет и посмотрите, кто принял более дешевое и эффективное решение производить электроэнергию, то это будет наша страна", – спрогнозировал глава немецкого правительства.

Германия еще в апреле 2023 года отключила три последние атомные электростанции: "Изар-2" в Баварии, "Эмсланд" в Нижней Саксонии и "Некарвестхайм-2" в Баден-Вюртемберге. На момент закрытия они обеспечивали лишь около 5% производства электроэнергии в Германии за первые три месяца того года.

Решение закрыть АЭС в Германии приняли еще во времена канцлера Ангелы Меркель после аварии на японской станции "Фукусима" в результате мощного землетрясения 2011 года.

Тем временем в Швейцарии собрали подписи под петицией с призывом снять запрет на строительство новых атомных электростанций.