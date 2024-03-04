Україна та Іспанія почали домовлятись про безпекову угоду

Представники України та Іспанії 4 березня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.

Переговори з українського боку з Іспанією вів заступник голови ОП Ігор Жовква.

"Було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин", – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.

Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

До цієї декларації вже долучились понад три десятки держав.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.

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