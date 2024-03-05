Литовські фермери кажуть, що мають проблеми з російським зерном, а не з українським

На тлі часткової блокади фермерів на польсько-литовському кордоні через українське зерно литовські фермери кажуть, що їх більше турбує імпорт російського зерна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації LRT.

З п'ятниці польські фермери частково блокують головну трасу на колишньому прикордонному пункті пропуску між Польщею та Литвою і перевіряють вантажівки, посилаючись на побоювання, що частина українського зерна, імпортованого до Литви, повертається до Польщі.

Проте литовські зерновики кажуть, що їх найбільшою проблемою є не українське, а російське зерно, яке у величезних кількостях потрапляє до ЄС.

"Це вражаючі цифри: понад 3 мільйони тонн російського зерна пройшло через Латвію та Литву разом у 2023 році. Загалом минулого року на ринок ЄС було імпортовано 12 мільйонів тонн російського зерна", – сказав Аушріс Мачіяускас, голова Асоціації виробників зерна Литви.

За його словами, російське зерно знижує ціни по всьому ЄС: росіяни навмисно демпінгують, щоб створити хаос в аграрному секторі. Але Єврокомісія має інструменти, щоб покласти цьому край.

"Існує регламент, який дозволяє ЄС втручатися на ринок у надзвичайних ситуаціях і починати купувати продукти харчування, ціни на які різко падають", – сказав Мачіяускас.

За оцінками зернопереробників, минулого року до Литви було імпортовано близько 50 тисяч тонн українського зерна, що набагато менше, ніж у довоєнний період. Переробники, як і виробники зерна, підкреслюють, що справжньою проблемою є російське зерно.

Латвійський парламент тимчасово заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Але навіть цей крок мало що змінив, кажуть переробники.

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні заявив, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.