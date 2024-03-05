Литовские фермеры говорят, что имеют проблемы с российским зерном, а не с украинским

На фоне частичной блокады фермеров на польско-литовской границе из-за украинского зерна литовские фермеры говорят, что их больше беспокоит импорт российского зерна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации LRT.

С пятницы польские фермеры частично блокируют главную трассу на бывшем пограничном пункте пропуска между Польшей и Литвой и проверяют грузовики, ссылаясь на опасения, что часть украинского зерна, импортируемого в Литву, возвращается в Польшу.

Однако литовские зерновики говорят, что их самой большой проблемой является не украинское, а российское зерно, которое в огромных количествах попадает в ЕС.

"Это впечатляющие цифры: более 3 миллионов тонн российского зерна прошло через Латвию и Литву вместе в 2023 году. Всего в прошлом году на рынок ЕС было импортировано 12 миллионов тонн российского зерна", – сказал Аушрис Мачияускас, председатель Ассоциации производителей зерна Литвы.

По его словам, российское зерно снижает цены по всему ЕС: россияне намеренно демпингуют, чтобы создать хаос в аграрном секторе. Но Еврокомиссия имеет инструменты, чтобы положить этому конец.

"Существует регламент, который позволяет ЕС вмешиваться на рынок в чрезвычайных ситуациях и начинать покупать продукты питания, цены на которые резко падают", – сказал Мачияускас.

По оценкам зернопереработчиков, в прошлом году в Литву было импортировано около 50 тысяч тонн украинского зерна, что намного меньше, чем в довоенный период. Переработчики, как и производители зерна, подчеркивают, что настоящей проблемой является российское зерно.

Латвийский парламент временно запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Но даже этот шаг мало что изменил, говорят переработчики.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что поддерживает предложения о запрете ввоза российского зерна.

Ранее польский премьер Дональд Туск пообещал обратиться к польскому Сейму о введении санкций против российской и белорусской сельхозпродукции.