У ЄС готують запобіжник від товарів, вироблених з використанням примусової праці

Рада ЄС і Європарламент погодили загальні принципи майбутнього проєкту закону про заборону продажу у Євросоюзі товарів, під час виробництва яких могла використовуватись примусова праця.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Ідею проєкту погодили з певними змінами до початкової пропозиції, уточнивши сферу відповідальності Єврокомісії та національних органів влади.

Необхідність такого закону пояснюють тим, що у деяких країнах світу все ще існують практики примусової праці і фактично рабства, і товари з подібною історією не мають опинятися на єдиному ринку ЄС.

Ідея передбачає, що Єврокомісія створить базу даних щодо ризиків використання примусової праці, яка буде регулярно оновлюватися на основі даних профільних міжнародних організацій. Цей реєстр буде орієнтиром для самої Єврокомісії та національних органів.

Основними критеріями будуть ймовірні масштаби використання примусової праці, у тому числі через державні практики, очікувані об’єми імпорту продукції, частка компонентів товару, щодо якої є такі побоювання; внутрішні запобіжники операторів ринку для недопущення придбання таких компонентів.

Окрім того, ЄК підготує рекомендації для бізнесу та органів влади щодо виконання даних вимог та запобігання співпраці з бізнесом, що використовує примусову працю.

Розслідуванням щодо товарів з третіх країн буде займатися Єврокомісія, а якщо є побоювання щодо товару, виготовленого на території країн ЄС – національні органи відповідної країни. Національні органи у разі нових підозр про можливе використання примусової праці повинні будуть інформувати про це інших колег у ЄС або Єврокомісію.

В домовленості деталізували, що у разі виявлення проблеми з певним компонентом рішення про його відкликання буде стосуватися лише цієї деталі, а не всього готового продукту (наприклад, автомобіля).

Погоджена ідея проєкту закладає основу для того, щоб майбутній закон безпроблемно схвалили і на Раді ЄС, і в Європарламенті.

Хоча кричущі порушення трудових прав асоціюють переважно з неєвропейськими країнами, випадки використання примусової праці трапляються і в ЄС, зокрема, у разі найму іноземних працівників з найбідніших країн. Так, у Фінляндії нещодавно викрили власника ягідного бізнесу, який лишив фактично без оплати своїх працівників з Таїланду.

Також перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили ідею проєкту для скорочення кількості пластикового сміття.