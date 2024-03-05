В ЕС готовят предохранитель от товаров, произведенных с использованием принудительного труда

Совет ЕС и Европарламент согласовали общие принципы будущего проекта закона о запрете продажи в ЕС товаров, при производстве которых мог использоваться принудительный труд.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЄС, пишет "Европейская правда".

Идею проекта согласовали с определенными изменениями к первоначальному предложению, уточнив сферу ответственности Еврокомиссии и национальных органов власти.

Необходимость такого закона объясняют тем, что в некоторых странах мира все еще существуют практики принудительного труда и фактически рабства, и товары с подобной историей не должны оказываться на едином рынке ЕС.

Идея предусматривает, что Еврокомиссия создаст базу данных о рисках использования принудительного труда, которая будет регулярно обновляться на основе данных профильных международных организаций. Этот реестр будет ориентиром для самой Еврокомиссии и национальных органов.

Основными критериями будут вероятные масштабы использования принудительного труда, в том числе через государственные практики, ожидаемые объемы импорта продукции, доля компонентов товара, по которой есть такие опасения; внутренние предохранители операторов рынка для недопущения приобретения таких компонентов.

Кроме того, ЕК подготовит рекомендации для бизнеса и органов власти по выполнению данных требований и предотвращения сотрудничества с бизнесом, использующим принудительный труд.

Расследованием в отношении товаров из третьих стран будет заниматься Еврокомиссия, а если есть опасения относительно товара, изготовленного на территории стран ЕС – национальные органы соответствующей страны. Национальные органы в случае новых подозрений о возможном использовании принудительного труда должны будут информировать об этом других коллег в ЕС или Еврокомиссию.

В договоренности детализировали, что в случае выявления проблемы с определенным компонентом решение о его отзыве будет касаться только этой детали, а не всего готового продукта (например, автомобиля).

Согласованная идея проекта закладывает основу для того, чтобы будущий закон беспроблемно одобрили и на Совете ЕС, и в Европарламенте.

Хотя вопиющие нарушения трудовых прав ассоциируются преимущественно с неевропейскими странами, случаи использования принудительного труда встречаются и в ЕС, в частности, в случае найма иностранных работников из бедных стран. Так, в Финляндии недавно разоблачили владельца ягодного бизнеса, который оставил фактически без оплаты своих работников из Таиланда.

Также переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали идею проекта для сокращения количества пластикового мусора.