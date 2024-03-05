Politico: Західна розвідка вважає, що РФ використала сербського агента для проникнення в органи ЄС

Російська розвідка використовувала сербського агента для проникнення в інституції ЄС та поширення прокремлівських тез про вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у брифінгу західних розвідок, з яким ознайомилося видання Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з документами, у жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антич свідомо тісно співпрацював з російськими спецслужбами, зустрічався з європейськими посадовцями в Брюсселі, зокрема, з членами Європейського парламенту.

Серед цих депутатів були німецька депутатка від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Владімір Більчик.

У брифінгу розвідки немає нічого, що свідчило б про те, що євродепутати знали про зв'язки Антича з ФСБ.

Антич, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють військовослужбовців збройних сил і працівників державних служб в ЄС.

Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є активним "агентом впливу" ФСБ. Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ на ім'я В'ячеслав Калінін, громадянином Росії і головним редактором Veteran News – сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил.

У той час як брифінг розвідки висвітлює, зокрема, дії Антича, в ньому зазначається, що Калінін вербував і інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.

Калінін запрошував Антича до Росії для зустрічі з вищим російським військовим керівництвом у 2019-2020 роках. Спочатку зосередившись на впливі на сербське громадянське суспільство, пара розширила сферу своєї діяльності, включивши до неї європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці – і членів Європарламенту.

Антич, відвертий критик збройних сил Сербії, який потрапив у немилість політичного керівництва країни, наразі перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями, повідомляє новинний сайт Balkan Insight.

За даними Balkan Insight, за останні п'ять років Антича двічі звільняли з армії Сербії. За інформацією видання, він оголосив голодування на знак протесту проти свого затримання. Адвокат Антича відмовився повідомити, за якими саме звинуваченнями його утримують.

Новина про те, що Антич проводив зустрічі в Європарламенті, підкреслює вразливість цього органу. Нещодавно Politico повідомило, що шпигунське програмне забезпечення було знайдено на мобільних телефонах двох депутатів Європарламенту, в тому числі колишньої французької міністерки з питань Європи Наталі Луазо, яка очолює підкомітет з питань оборони.