Politico: Западная разведка считает, что РФ использовала сербского агента для проникновения в органы ЕС

Российская разведка использовала сербского агента для проникновения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении России в Украину.

Об этом говорится в брифинге западных разведок, с которым ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно документам, в октябре 2023 года гражданин Сербии Новица Антич сознательно тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, встречался с европейскими чиновниками в Брюсселе, в частности с членами Европейского парламента.

Среди этих депутатов были немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, депутат от итальянских социалистов и демократов Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик.

В брифинге разведки нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что евродепутаты знали о связях Антича с ФСБ.

Антич, председатель Сербского военного профсоюза, также встретился с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые представляют военнослужащих вооруженных сил и работников государственных служб в ЕС.

Согласно брифингу западной разведки, Антич является активным "агентом влияния" ФСБ. Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ по имени Вячеслав Калинин, гражданином России и главным редактором Veteran News – сайта, специализирующегося на новостях для ветеранов вооруженных сил.

В то время как брифинг разведки освещает, в частности, действия Антича, в нем отмечается, что Калинин вербовал и других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.

Калинин приглашал Антича в Россию для встречи с высшим российским военным руководством в 2019-2020 годах. Изначально сосредоточившись на воздействии на сербское гражданское общество, пара расширила сферу своей деятельности, включив в нее европейские профсоюзные и ветеранские организации, а в последние месяцы – и членов Европарламента.

Антич, откровенный критик вооруженных сил Сербии, попавший в немилость политического руководства страны, в настоящее время находится под стражей по неопределенным обвинениям, сообщает новостной сайт Balkan Insight.

По данным Balkan Insight, за последние пять лет Антича дважды увольняли из армии Сербии. По информации издания, он объявил голодовку в знак протеста против своего задержания. Адвокат Антича отказался сообщить, по каким именно обвинениям его удерживают.

Новость о том, что Антич проводил встречи в Европарламенте, подчеркивает уязвимость этого органа. Недавно Politico сообщило, что шпионское программное обеспечение было найдено на мобильных телефонах двух депутатов Европарламента, в том числе бывшего французского министра по вопросам Европы Натали Луазо, которая возглавляет подкомитет по вопросам обороны.