Президент Сербії звинуватив Захід у бажанні замінити його маріонеткою

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що визнання незалежності Косова, запровадження санкцій проти РФ, відмова від підтримки Республіки Сербської (РС) в Боснії і Герцеговині та запровадження маріонеткового режиму в Белграді є головними цілями Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PTC.

"Вони хочуть повернення старого маріонеткового режиму, яким буде легко керувати... Він би визнав Косово і Метохію, негайно виступив за введення санкцій проти Росії та проти економічних зв'язків з Китаєм", – зазначив він у своєму зверненні до громадськості.

За його словами, це пропагується через ЗМІ та політиків, як вітчизняних, так і регіональних.

"Хочемо ми цього чи ні, але є небезпека, і це було в минулому, що в інтересах захисту своєї країни Росія посилається на прецедент Косова. Оскільки на Заході це знають, для них важливо тиснути на Сербію, щоб вона визнала незалежність Косова", – вказав президент Сербії.

Він додав, що Республіка Сербська у Боснії і Герцеговині розглядається як руйнівний фактор, тому, зауважив Вучич, важливо, щоб Сербія не тільки повторила, що поважає територіальну цілісність Боснії і Герцеговини, але й відмовилась від підтримки РС.

Раніше президент Сербії заявив, що наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який відбувся 28 лютого в столиці Албанії Тирані.

Також стало відомо, що в межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, відомим прихильністю до Росії.

У середині лютого Вучич похвалився черговою партією зброї від Росії.