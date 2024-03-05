Фінляндія делегувала експерта з хімічної та радіаційної безпеки до спецгрупи ЄС, що консультує Україну

Фінляндія долучилася до формування спецгрупи в рамках Механізму цивільного захисту ЄС, яка на запит України консультуватиме її у питаннях готовності до хімічної, біологічної чи ядерної небезпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

Відомство делегувало одного експерта, що увійде до багатонаціональної групи, створеної для підтримки України у питаннях підготовки до потенційних хімічних, біологічних, радіобіологічних чи ядерних загроз.

Частина делегованих експертів будуть працювати безпосередньо в Україні, частина у Польщі. Фахівець з Фінляндії, скоріш за все, буде працювати з "польською" командою.

Нагадаємо, Фінляндія передала Україні вже 22 пакети військової допомоги, вміст яких здебільшого не розкривають.

Останній з них анонсували на початку лютого, його орієнтовна вартість сягає 190 млн євро.

Також фінський міністр оборони закликав Німеччину "серйозно розглянути" відправлення Україні далекобійних ракет Taurus, які поки залишаються "червоною лінією" для канцлера Олафа Шольца.