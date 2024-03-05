Финляндия отправила эксперта по химической и радиационной безопасности в спецгруппу ЕС, консультирующую Украину

Финляндия присоединилась к формированию спецгруппы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, которая по запросу Украины будет консультировать ее в вопросах готовности к химической, биологической или ядерной опасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство внутренних дел Финляндии.

Ведомство делегировало одного эксперта, который войдет в многонациональную группу, созданную для поддержки Украины в вопросах подготовки к потенциальным химическим, биологическим, радиобиологическим или ядерным угрозам.

Часть делегированных экспертов будут работать непосредственно в Украине, часть в Польше. Специалист из Финляндии, скорее всего, будет работать с польской командой.

Напомним, Финляндия передала Украине уже 22 пакета военной помощи, содержание которых в основном не раскрывают.

Последний из них анонсировали в начале февраля, его ориентировочная стоимость достигает 190 млн евро.

Также финский министр обороны призвал Германию "серьезно рассмотреть" отправку Украине дальнобойных ракет Taurus, которые пока остаются "красной линией" для канцлера Олафа Шольца.