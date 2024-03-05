Швейцарський експорт зброї впав більш ніж на чверть минулого року – критики звинувачують у цьому нейтральну позицію країни, яка заблокувала реекспорт зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), експорт військових матеріалів впав на 27% до 696,8 мільйона швейцарських франків – порівняно з 955 мільйонами франків у 2022 році.

Незважаючи на свій тривалий нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї, 14-м найбільшим у світі у 2022 році, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

У 2023 році Швейцарія експортувала військові матеріали до 58 країн, порівняно з 60 роком раніше.

SECO не назвав причину спаду експорту в минулому році, але галузева асоціація Swissmem заявила, що певну роль зіграла заборона Швейцарії на реекспорт зброї.

"Деякі компанії втратили замовлення через занепокоєння щодо швейцарського законодавства, тоді як інші розглядають можливість зменшення інвестицій", – сказав директор Swissmem Штефан Брупбахер в інтерв'ю агентству Reuters напередодні оприлюднення даних.

У 2022 році Іспанії, Данії та Німеччині було відмовлено в дозволі на реекспорт озброєнь в Україну, що призвело до загострення відносин і викликало занепокоєння у швейцарській збройовій промисловості.

Swissmem заявила, що швейцарська збройова промисловість залежить від експорту і не може покладатися на попит з боку швейцарських військових, щоб вижити.

Брупбахер сказав, що "догматичне тлумачення" нейтралітету блокує реекспорт швейцарської зброї і боєприпасів, які інші країни купували роками раніше, і багато країн не розуміють позицію Швейцарії.

"Ми хочемо, щоб необхідність дозволу на реекспорт була скасована для всіх країн, які дотримуються подібних до Швейцарії міжнародних конвенцій щодо озброєнь", – сказав він.

Нагадаємо, торік у вересні Національна рада Швейцарії відхилила пропозицію Ради кантонів змінити правила реекспорту зброї до країн, які беруть участь у воєнних конфліктах.

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