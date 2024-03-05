Швейцарский экспорт оружия упал более чем на четверть в прошлом году – критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны, которая заблокировала реэкспорт оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), экспорт военных материалов упал на 27% до 696,8 миллиона швейцарских франков – по сравнению с 955 миллионами франков в 2022 году.

Несмотря на свой длительный нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком оружия, 14-м крупнейшим в мире в 2022 году, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

В 2023 году Швейцария экспортировала военные материалы в 58 стран, по сравнению с 60 годом ранее.

SECO не назвал причину спада экспорта в прошлом году, но отраслевая ассоциация Swissmem заявила, что определенную роль сыграл запрет Швейцарии на реэкспорт оружия.

"Некоторые компании потеряли заказы из-за беспокойства относительно швейцарского законодательства, тогда как другие рассматривают возможность уменьшения инвестиций", – сказал директор Swissmem Штефан Брупбахер в интервью агентству Reuters накануне обнародования данных.

В 2022 году Испании, Дании и Германии было отказано в разрешении на реэкспорт вооружений в Украину, что привело к обострению отношений и вызвало беспокойство в швейцарской оружейной промышленности.

Swissmem заявила, что швейцарская оружейная промышленность зависит от экспорта и не может полагаться на спрос со стороны швейцарских военных, чтобы выжить.

Брупбахер сказал, что "догматическое толкование" нейтралитета блокирует реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов, которые другие страны покупали годами ранее, и многие страны не понимают позицию Швейцарии.

"Мы хотим, чтобы необходимость разрешения на реэкспорт была отменена для всех стран, которые придерживаются подобных Швейцарии международных конвенций по вооружениям", – сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года Национальный совет Швейцарии отклонил предложение Совета кантонов изменить правила реэкспорта оружия в страны, участвующие в военных конфликтах.

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