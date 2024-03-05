Греция спасла 100 мигрантов, найденных на судне у южного побережья

Греческие власти в понедельник спасли 100 мигрантов, найденных на судне контрабандистов, потерпевшем бедствие у южного побережья страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Греческая береговая охрана заявила, что мигрантов забрали с судна буксиром, который направили в этот район, и безопасно доставили их в юго-восточное село Монемвасия. Никто не пострадал.

По данным береговой охраны, контрабандное судно находилось у мыса Малеас, что на юго-восточной оконечности полуострова Пелопоннес.

Пока не сообщают никаких подробностей о национальности мигрантов, типе судна, на котором они находились, или откуда они приплыли.

Район, где произошел инцидент, находится на маршруте, которые используют контрабандисты для отправки мигрантов на переполненных парусных яхтах из Турции в Италию, минуя южную Грецию и избегая патрулей у восточных островов Эгейского моря.

Ранее на севере Франции перевернулась небольшая лодка с мигрантами, которые пытались добраться до Ла-Манша, в результате чего погибла семилетняя девочка.

Перед этим полиция Кипра сообщила о спасении 60 сирийских мигрантов, обнаруженных на борту малой лодки примерно в 55 километрах от юго-восточного берега островного государства.