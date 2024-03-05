ЗМІ: Глава МЗС Туреччини відвідає США, щоб обговорити війни в Україні та Газі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 7-8 березня відвідає США для переговорів щодо війн в Україні та Газі, а також питань оборони й енергетики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на турецькі дипломатичні джерела.

За даними джерела, під час візиту Фідана обговорюватимуться питання зняття санкцій з оборонної промисловості Туреччини, продаж винищувачів F-16 та Чорноморська зернова ініціатива, а також війни в Україні та секторі Гази.

"Він заявить про необхідність зупинити масові вбивства Ізраїлем в Газі, досягти негайного та повного припинення вогню в секторі, а також вжити заходів для вирішення конфлікту за принципом двох держав відповідно до міжнародних параметрів", – зазначило джерело в МЗС Туреччини.

Reuters дізнався, що під час візиту глави турецького МЗС на запрошення держсекретаря США Ентоні Блінкена відбудеться засідання "стратегічного механізму", який лідери двох країн вирішили створити у 2021 році з акцентом на двосторонню співпрацю.

Очікують, що Фідан також проведе переговори з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, йдеться в публікації.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що настав час для переговорів про припинення вогню в Україні.

Перед цим турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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