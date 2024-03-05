СМИ: Глава МИД Турции посетит США, чтобы обсудить войны в Украине и Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 7-8 марта посетит США для переговоров по войнам в Украине и Газе, а также вопросам обороны и энергетики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

По данным источника, во время визита Фидана будут обсуждаться вопросы снятия санкций с оборонной промышленности Турции, продажа истребителей F-16 и Черноморская зерновая инициатива, а также войны в Украине и секторе Газа.

"Он заявит о необходимости остановить массовые убийства Израилем в Газе, достичь немедленного и полного прекращения огня в секторе, а также принять меры для решения конфликта по принципу двух государств в соответствии с международными параметрами", – отметил источник в МИД Турции.

Reuters узнал, что во время визита главы турецкого МИД по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена состоится заседание "стратегического механизма", который лидеры двух стран решили создать в 2021 году с акцентом на двустороннее сотрудничество.

Ожидается, что Фидан также проведет переговоры с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что настало время для переговоров о прекращении огня в Украине.

Перед этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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