Після скандалу з прослуховуванням у Німеччині посилили захист від шпигунства

У Німеччині посилили заходи щодо захисту від шпигунства після інциденту з перехопленням і зливом розмови між офіцерами Бундесверу.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яку цитує ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що німецькі спецслужби готові до оборони.

"Пропагандистський апарат Путіна хоче дискредитувати нашу державу, маніпулювати формуванням громадської думки і розділити наше суспільство", – заявила очільниця МВС.

Вона висловила впевненість, що плани Кремля не будуть успішними.

"Ми ще більше посилили наші захисні заходи проти шпигунства і дезінформації і постійно реагуємо на поточні події", – додала Фезер.

Раніше глава Міноборони Борис Пісторіус заявив, що один з учасників перехоплених РФ секретних переговорів керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні дзвонив по незахищеній лінії.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".