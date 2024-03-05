После скандала с прослушиванием в Германии усилили защиту от шпионажа

В Германии усилили меры по защите от шпионажа после инцидента с перехватом и сливом разговора между офицерами Бундесвера.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которую цитирует ZDF, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что немецкие спецслужбы готовы к обороне.

"Пропагандистский аппарат Путина хочет дискредитировать наше государство, манипулировать формированием общественного мнения и разделить наше общество", – заявила глава МВД.

Она выразила уверенность, что планы Кремля не будут успешными.

"Мы еще больше усилили наши защитные меры против шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события", – добавила Фезер.

Ранее глава Минобороны Борис Писториус заявил, что один из участников перехваченных РФ секретных переговоров руководства немецких ВВС по поставкам ракет Taurus Украине звонил по незащищенной линии.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".