Якими наслідками для України обернеться відставка лідера республіканців у Сенаті

Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті, заявив, що не йтиме на лідерські перевибори, котрі відбудуться наприкінці року. Відставка впливового консерватора та друга України знаменує зміну поколінь в американській політиці.

Про те, хто такий Макконнелл, чому ця подія стане знаковою для партії Трампа і що це означає для України читайте в статті репортера у Yale Daily News Юрія Стасюка Партія Трампа втрачає головного адвоката України: що означає відставка Макконнелла у Сенаті США. Далі – короткий її виклад.

Кар’єра Макконнелла починалася достатньо типово для американських політиків його покоління та рівня. Після правничої школи та служби в армії він працював помічником сенатора, мав приватну юридичну практику та зрештою був призначений помічником генерального прокурора США.

Перший виборчий успіх він здобув у 1977 році, у 35-річному віці, коли його обрали керівником одного з округів штату Кентуккі. А далі пішло стрімке зростання: сім років потому, у 1984, Макконнелл став сенатором від цього ж штату і лишається ним досі, тобто вже майже 40 років поспіль.

Макконнелл співпрацював із Трампом, але не боявся інколи публічно виступити проти нього.

Після того як прихильники Трампа штурмували Капітолій, Макконнелл прямо звинуватив колишнього президента у цьому. Але попри це, Макконнелл допоміг експрезидентові уникнути імпічменту.

За останні роки Макконнелл, попри свою консервативність, став набагато відкритішим до співпраці з демократами.

Ще за президентства Трампа він вступив з ним у суперечку через свою готовність працювати разом з демократами над бюджетними законопроєктами. Цей підхід він зберіг і під час каденції Джо Байдена: Макконнелл, наприклад, став партнером демократів та чинного президента у схваленні найбільшого за десятиліття інфраструктурного пакета, який передбачає державні інвестиції в $1,2 трильйони.

А для нас важливо те, що Макконнелл також активно працював з демократами над пакетами фінансової та військової підтримки України.

Утім, 40-річний досвід політика у Сенаті означає також його поважний вік. Минулого року 82-річний Макконнелл зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров’ям.

За останні роки ідеологічна відстань між Макконнеллом та більшістю республіканських політиків молодшого покоління зростала. Багато однопартійців у Сенаті відкрито конфліктували зі своїм лідером.

Тож оголошення Макконнелла про намір залишити посаду нікого не здивувало.

І справді, Макконнелл є уособленням старшого покоління республіканців, котрі бачили США глобальним лідером, що має протистояти авторитаризму у світі та головним противником якого раніше був Радянський Союз, а тепер є Росія.

Для України його підтримка була неоціненною.

З його відставкою Київ втрачає ключового союзника на топпосаді в Республіканській партії.

"Повірте, я знаю, якою є політика всередині моєї партії. Я маю багато недоліків, але нерозуміння політики не є одним із них", – казав Макконнелл про настрої серед однопартійців.

Йому дійсно бракувало однодумців на чолі партії.

З Джонсоном у кріслі спікера в Палаті представників та Трампом у ролі безумовного лідера республіканських праймериз, Макконнелл фактично залишався останнім лідером Республіканської партії, який активно підтримував Україну.

Треба наголосити, що Макконнелл після відставки з партійної посади залишиться сенатором, та його вплив суттєво зменшиться.

Разом з цим, неуникно зменшиться рівень проукраїнського лобі у Сенаті.

Зараз найімовірнішими кандидатами на посаду лідера республіканців вважають трьох сенаторів.

Докладніше – у матеріалі Юрія Стасюка Партія Трампа втрачає головного адвоката України: що означає відставка Макконнелла у Сенаті США.