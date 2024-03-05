Какими последствиями для Украины обернется отставка лидера республиканцев в Сенате

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, заявил, что не будет идти на лидерские перевыборы, которые состоятся в конце года. Отставка влиятельного консерватора и друга Украины знаменует смену поколений в американской политике.

О том, кто такой Макконнелл, почему это событие станет знаковым для партии Трампа и что это значит для Украины читайте в статье репортера в Yale Daily News Юрия Стасюка Партия Трампа теряет главного адвоката Украины: что означает отставка Макконнелла в Сенате США. Далее – краткое ее изложение.

Карьера Макконнелла начиналась достаточно типично для американских политиков его поколения и уровня. После юридической школы и службы в армии он работал помощником сенатора, имел частную юридическую практику и в конце концов был назначен помощником генерального прокурора США.

Первый избирательный успех он получил в 1977 году, в 35-летнем возрасте, когда его избрали руководителем одного из округов штата Кентукки. А дальше пошел стремительный рост: семь лет спустя, в 1984 году, Макконнелл стал сенатором от этого же штата и остается им до сих пор, то есть уже почти 40 лет подряд.

Макконнелл сотрудничал с Трампом, но не боялся иногда публично выступить против него.

После того как сторонники Трампа штурмовали Капитолий, Макконнелл прямо обвинил бывшего президента в этом. Но несмотря на это, Макконнелл помог экс-президенту избежать импичмента.

За последние годы Макконнелл, несмотря на свою консервативность, стал гораздо более открытым к сотрудничеству с демократами.

Еще при президентстве Трампа он вступил с ним в спор из-за своей готовности работать вместе с демократами над бюджетными законопроектами. Этот подход он сохранил и во время каденции Джо Байдена: Макконнелл, например, стал партнером демократов и действующего президента в одобрении крупнейшего за десятилетие инфраструктурного пакета, который предусматривает государственные инвестиции в $1,2 триллиона.

А для нас важно то, что Макконнелл также активно работал с демократами над пакетами финансовой и военной поддержки Украины.

Впрочем, 40-летний опыт политика в Сенате означает также его почтенный возраст. В прошлом году 82-летний Макконнелл столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

За последние годы идеологическое расстояние между Макконнеллом и большинством республиканских политиков младшего поколения росло. Многие однопартийцы в Сенате открыто конфликтовали со своим лидером.

Поэтому объявление Макконнелла о намерении покинуть пост никого не удивило.

И действительно, Макконнелл является олицетворением старшего поколения республиканцев, которые видели США глобальным лидером, который должен противостоять авторитаризму в мире и главным противником которого раньше был Советский Союз, а теперь является Россия.

Для Украины его поддержка была неоценимой.

С его отставкой Киев теряет ключевого союзника на топ-должности в Республиканской партии.

"Поверьте, я знаю, какова политика внутри моей партии. У меня много недостатков, но непонимание политики не является одним из них", – говорил Макконнелл о настроениях среди однопартийцев.

Ему действительно не хватало единомышленников во главе партии.

С Джонсоном в кресле спикера в Палате представителей и Трампом в роли безусловного лидера республиканских праймериз, Макконнелл фактически оставался последним лидером Республиканской партии, который активно поддерживал Украину.

Надо отметить, что Макконнелл после отставки с партийной должности останется сенатором, и его влияние существенно уменьшится.

Вместе с этим, неизбежно уменьшится уровень проукраинского лобби в Сенате.

Сейчас наиболее вероятными кандидатами на пост лидера республиканцев считают трех сенаторов.

Подробнее – в материале Юрия Стасюка Партия Трампа теряет главного адвоката Украины: что означает отставка Макконнелла в Сенате США.