У Литві назвали кількість біженців з України, що проживають в країні

Наразі в Литві проживає понад 41 тисяч військових біженців з України, ця кількість за рік практично не змінилася.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані Департаменту міграції, інформує "Європейська правда".

Станом на 4 березня у 41 422 біженців з України була тимчасова посвідка на проживання, видана на підставі тимчасового захисту в Литві.

Щоправда, найближчим часом це число трохи збільшиться, оскільки ще приблизно 1,2 тисяч заявок, поданих в останні тижні лютого, наразі перебувають в обробці.

У березні минулого року, коли Департамент міграції також завершив щорічний обмін таких документів, чинну посвідку на тимчасове проживання в Литві на підставі тимчасового захисту мали загалом 41 933 біженці з України.

Минулого року понад 12 тисяч українських військових біженців знову прибули до Литви і вперше отримали тимчасову посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту.

Практично незмінна кількість чинних тимчасових посвідок на проживання, за даними Департаменту міграції, свідчить про те, що протягом року прибуло майже стільки ж нових біженців від української війни, скільки виїхало.

Раніше уряд Литви продовжив термін, протягом якого "категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом у Литві".

За даними Міністерства соціального захисту та праці, майже 30 тисяч українців знайшли роботу в Литві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.