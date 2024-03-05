У мерії Парижа відбулись обшуки через сумнівну поїздку мера на Таїті

Поліція Парижа 5 березня провела обшуки в мерії в межах розслідування витрат міської голови Анн Ідальго на поїздку до Французької Полінезії у 2023 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Розслідування щодо поїздки Ідальго ще у листопаді 2023-го почала Національна фінансова прокуратура Франції після скарг антикорупційних органів та політичних опонентів мера Парижа.

Тоді посадовиця вирушила у двотижневе відрядження до Нової Каледонії та Французької Полінезії, що в південній частині Тихого океану.

Формальна мета полягала в організації візиту французьких посадовців на Таїті, де відбудеться частина офіційної програми Літніх Олімпійських ігор-2024, які приймає Париж. Але зрештою цей візит відбувся без участі Ідальго, а сама вона під час відрядження також провідувала доньку.

Критику викликало й рішення мера Парижа вирушити в таку подорож через кілька днів після терористичної атаки на французьку школу і на тлі напруженості після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

До обурення доклалась і дороговизна відрядження на тлі загального зростання рівня життя у Франції: поїздка до південної частини Тихого океану Ідальго та п'яти інших посадовців мерії Парижа обійшлась бюджету в близько 60 тисяч євро.

Нагадаємо, минулого місяця в Румунії відбулись 20 обшуків за підозрами у справі про митні порушення і хабарництво.