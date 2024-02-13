У Румунії проводять 20 обшуків за корупційними підозрами, у тому числі в управлінні митної служби

У Румунії проходять 20 обшуків за підозрами у справі про митні порушення і хабарництво, слідчі прийшли у тому числі в управління митної служби Бухареста.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, загалом слідчі працюють за 20 адресами, у Бухаресті та кількох інших містах, в тому числі – в управлінні митної служби Бухареста.

Слідство підозрює змову декількох компаній з окремими співробітниками митниці у тому, що перші ввозили в країну підроблені одяг та взуття відомих брендів, а митники вдавали, що не помічають проблеми.

За словами співрозмовника ЗМІ у правоохоронних органах, за проїзд кожної партії такого вантажу спільники у митниці брали винагороду у розмірі від 700 до 10 000 євро. Така співпраця тривала з 2021 року.

Звинувачення у справі загрожують кільком співробітникам митниці та представникам задіяних компаній.

Нагадаємо, у Болгарії нещодавно пройшли обшуки в одному з відомств МВС через підозри у шпигунстві співробітника на користь Росії.

У Бельгії слідчі допитали бельгійську євродепутатку – фігурантку справи про гроші з Катару в обмін на лобізм.