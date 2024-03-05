В мэрии Парижа прошли обыски из-за сомнительной поездки мэра на Таити

Полиция Парижа 5 марта провела обыски в мэрии в рамках расследования расходов городского головы Анн Идальго на поездку во Французскую Полинезию в 2023 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Расследование относительно поездки Идальго еще в ноябре 2023-го начала Национальная финансовая прокуратура Франции после жалоб антикоррупционных органов и политических оппонентов мэра Парижа.

Тогда чиновница отправилась в двухнедельную командировку в Новую Каледонию и Французскую Полинезию, что в южной части Тихого океана.

Формальная цель заключалась в организации визита французских чиновников на Таити, где состоится часть официальной программы Летних Олимпийских игр-2024, которые принимает Париж. Но в итоге этот визит состоялся без участия Идальго, а сама она во время командировки также навещала дочь.

Критику вызвало и решение мэра Парижа отправиться в такое путешествие через несколько дней после террористической атаки на французскую школу и на фоне напряженности после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

К возмущению приложилась и дороговизна командировки на фоне общего роста уровня жизни во Франции: поездка в южную часть Тихого океана Идальго и пяти других должностных лиц мэрии Парижа обошлась бюджету в около 60 тысяч евро.

Напомним, в прошлом месяце в Румынии состоялись 20 обысков по подозрениям по делу о таможенных нарушениях и взяточничестве.