Естонський торговець зброєю міг заробити понад 1 млн євро на контракті для ЗСУ – розслідування

Естонський торговець зброєю Антс Полдсам продавав прилади лазерного наведення, призначені для українських військових, за завищеною ціною та міг таким чином заробити понад 1 мільйон євро за рахунок німецького бюджету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить розслідування естонського порталу Ekspress.

За даними розслідувачів, Полсдам через німецького партнера Гайко Денена у серпні 2022 року вийшов на посольство України в Берліні й запропонував продати для потреб Збройних Сил 20 лазерних цілевказників.

Згідно з умовами контракту, прилади постачались із британського заводу, а оплачувала поставки Німеччина. Але ціна одного приладу в контракті становила майже 188 тисяч євро, тоді як на ринку вони продавались за 112 тисяч євро.

Митні документи, з якими ознайомився Ekspress, свідчать, що Полсдам ввіз до Естонії обладнання з британського заводу саме за ціною у 112 тисяч євро за одиницю. Але при цьому Німеччина заплатила йому за завищеною ціною у 188 тисяч за один прилад.

Таким чином, Полсдам отримав додаткові 1,1 мільйона євро, які пізніше переказав німецькому партнеру Денену.

Міноборони Німеччини на запит Ekspress підтвердило, що контракт був виконаний у 2023 році й прилади лазерного наведення були передані Україні. Денен відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на "комерційну таємницю".

Нагадаємо, це не перше свідчення, що деякі європейські компанії, які надавали Україні посередницькі послуги із закупівлі зброї в перші місяці повномасштабної агресії Росії, завищували ціни в кілька разів у порівнянні з ринковими.