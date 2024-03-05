Эстонский торговец оружием мог заработать более 1 млн евро на контракте для ВСУ - расследование

Эстонский торговец оружием Антс Полдсам продавал приборы лазерного наведения, предназначенные для украинских военных, по завышенной цене и мог таким образом заработать более 1 миллиона евро за счет немецкого бюджета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует расследование эстонского портала Ekspress.

По данным расследователей, Полсдам через немецкого партнера Гайко Денена в августе 2022 года вышел на посольство Украины в Берлине и предложил продать для нужд Вооруженных Сил 20 лазерных целеуказателей.

Согласно условиям контракта, приборы поставлялись с британского завода, а оплачивала поставки Германия. Но цена одного прибора в контракте составляла почти 188 тысяч евро, тогда как на рынке они продавались за 112 тысяч евро.

Таможенные документы, с которыми ознакомился Ekspress, свидетельствуют, что Полсдам ввез в Эстонию оборудование с британского завода именно по цене в 112 тысяч евро за единицу. Но при этом Германия заплатила ему по завышенной цене в 188 тысяч за один прибор.

Таким образом, Полсдам получил дополнительные 1,1 миллиона евро, которые позже перевел немецкому партнеру Денену.

Минобороны Германии на запрос Ekspress подтвердило, что контракт был выполнен в 2023 году и приборы лазерного наведения были переданы Украине. Денен отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на "коммерческую тайну".

Напомним, это не первое свидетельство, что некоторые европейские компании, которые предоставляли Украине посреднические услуги по закупке оружия в первые месяцы полномасштабной агрессии России, завышали цены в несколько раз по сравнению с рыночными.