У багатьох районах Північного Рейну-Вестфалії у Німеччині спостерігаються збої в роботі місцевого транспорту через страйк – а з четверга припинення роботи на залізниці та в аеропортах сповільнить подорожі по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Дводенний попереджувальний страйк профспілки Ver.di у місцевому громадському транспорті призвів до значних обмежень у Північному Рейні-Вестфалії.

На початку страйку у вівторок трамваї та потяги метро залишилися в депо внаслідок зупинки роботи близько 30 муніципальних транспортних компаній. Лише невелика кількість автобусів курсує в районах страйку.

Попереджувальний страйк продовжився, як і планувалося, у середу.

За словами представників профспілок, участь у страйку залишається високою. Очікується, що близько 3 500 учасників зі страйкуючих регіонів візьмуть участь у мітингу в Дортмунді в середу вранці.

Причиною попереджувального страйку в Північному Рейн-Вестфалії є колективні переговори щодо умов праці близько 30 000 працівників муніципальних транспортних компаній землі. Два раунди переговорів були безуспішними.

Серед іншого, Ver.di NRW вимагає додаткових вихідних, щоб зменшити навантаження на працівників і зробити роботу більш привабливою.

Нагадаємо, минулого тижня на більшій частині території Німеччини зупинилися автобуси, трамваї і потяги метро, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.

Перед цим в кількох великих німецьких аеропортах були скасовані рейси на тлі страйку наземного персоналу, який тривав понад 27 годин.