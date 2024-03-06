Во многих районах Северного Рейна-Вестфалии в Германии наблюдаются сбои в работе местного транспорта из-за забастовки – а с четверга прекращение работы на железной дороге и в аэропортах замедлит путешествия по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Двухдневная предупредительная забастовка профсоюза Ver.di в местном общественном транспорте привела к значительным ограничениям в Северном Рейне-Вестфалии.

В начале забастовки во вторник трамваи и поезда метро остались в депо в результате остановки работы около 30 муниципальных транспортных компаний. Лишь небольшое количество автобусов курсирует в районах забастовки.

Предупредительная забастовка продолжилась, как и планировалось, в среду.

По словам представителей профсоюзов, участие в забастовке остается высоким. Ожидается, что около 3 500 участников из бастующих регионов примут участие в митинге в Дортмунде в среду утром.

Причиной предупредительной забастовки в Северном Рейн-Вестфалии являются коллективные переговоры по условиям труда около 30 000 работников муниципальных транспортных компаний земли. Два раунда переговоров были безуспешными.

Среди прочего, Ver.di NRW требует дополнительных выходных, чтобы уменьшить нагрузку на работников и сделать работу более привлекательной.

Напомним, на прошлой неделе на большей части территории Германии остановились автобусы, трамваи и поезда метро, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта.

Перед этим в нескольких крупных немецких аэропортах были отменены рейсы на фоне забастовки наземного персонала, которая длилась более 27 часов.