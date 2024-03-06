Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому бути присутньою під час промови президента США Джо Байдена "Про стан справ у державі" в Конгресі у четвер через заплановану присутність Юлії Навальної.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post з посиланням на поінформованих посадовців.

У матеріалі видання йдеться, що планувалося посадити першу леді США Джилл Байден поруч із Зеленською та Навальною, але потенційна присутність дружини покійного російського опозиціонера "викликала дискомфорт" у Києві.

У коментарі "Українській правді" в Офісі президента України підтвердили запрошення Зеленської, але заявили, що причина у "накладанні графіків".

"Посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Проте через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події", − повідомили в ОП.

Неназваний представник Білого дому також заявив WP, що рішення Зеленської, ймовірно, пов'язане з "накладанням графіків". Він додав, що розташування місць під час виступу президента США – це деталь, яку остаточно узгоджують наприкінці процесу.

"Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Владіміру Путіну, став би потужним фоном для виступу президента Байдена на спільному засіданні Конгресу", – пише видання.

За словами речниці Навальної Кіри Ярмиш, дружина покійного російського опозиціонера також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена.

Ще один неназваний посадовець заявив, що Білий дім, ймовірно, не повідомив Києву про те, що Навальна вирішила не їхати.

Втім, за словами поінформованих джерел, ще однією проблемою для української влади, яка прагне отримати додаткову допомогу від США у сфері безпеки, було те, що її вважають занадто тісно пов'язаною з Байденом.

Як вказує видання, наразі Україна відчайдушно лобіює серед республіканців у Палаті представників виділення допомоги в 60 млрд доларів – пакета, проти якого виступає ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп.

Закликаючи законодавців підтримати фінансування, Україна не хоче образити республіканців, які можуть контролювати Білий дім наступного року в залежності від результатів виборів у листопаді, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 22 лютого Байден зустрівся у Сан-Франциско з Юлією Навальною – дружиною російського опозиціонера Алексєя Навального, який помер у колонії, – та її донькою Дашою.

19 лютого Юлія Навальна взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі, а наступного тижня – виступить у Європарламенті.

Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального.