Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома присутствовать во время речи президента США Джо Байдена "О состоянии дел в государстве" в Конгрессе в четверг якобы из-за запланированного присутствия Юлии Навальной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Washington Post со ссылкой на информированных чиновников.

В материале издания говорится, что планировалось посадить первую леди США Джилл Байден рядом с Зеленской и Навальной, но потенциальное присутствие жены покойного российского оппозиционера "вызвало дискомфорт" в Киеве.

В комментарии "Украинской правде" в Офисе президента Украины подтвердили приглашение Зеленской, но заявили, что причина в "наложении графиков".

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", – сообщили в ОП.

Неназванный представитель Белого дома также заявил WP, что решение Зеленской, вероятно, связано с "наложением графиков". Он добавил, что расположение мест во время выступления президента США – это деталь, которую окончательно согласовывают в конце процесса.

"Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту Владимиру Путину, стал бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместном заседании Конгресса", – пишет издание.

По словам пресс-секретаря Навальной Киры Ярмыш, жена покойного российского оппозиционера также отказалась присутствовать на выступлении Байдена.

Еще один неназванный чиновник заявил, что Белый дом, вероятно, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила не ехать.

Впрочем, по словам информированных источников, еще одной проблемой для украинских властей, которые стремятся получить дополнительную помощь от США в сфере безопасности, было то, что их считают слишком тесно связанными с Байденом.

Как указывает издание, сейчас Украина отчаянно лоббирует среди республиканцев в Палате представителей выделение помощи в 60 млрд долларов – пакета, против которого выступает вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Призывая законодателей поддержать финансирование, Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов выборов в ноябре, говорится в материале.

Напомним, 22 февраля Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной – женой российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии, – и ее дочерью Дашей.

19 февраля Юлия Навальная приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе, а на следующей неделе – выступит в Европарламенте.

Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.