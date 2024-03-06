Браконьєри виловили на Кіпрі понад 400 тисяч птахів на продаж у ресторани

Понад 400 тисяч співочих птахів були відловлені і вбиті на Кіпрі минулої осені, оскільки організовані злочинні мережі виловлювали їх на продаж у ресторани.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Злочинці на Кіпрі використовують приманки і динаміки з пташиним співом, щоб заманити маленьких співочих птахів – в тому числі улюбленців садів, таких як малинівки і горобці – на гніздування в кущах або садах, де вони ловлять їх сітками або гілками, вкритими клеєм.

Потім їх продають через прихований ринок до ресторанів, де їх їдять як місцеву страву під назвою "амбелопулія", яку готують з маринованих або варених співочих птахів.

У звіті, підготовленому BirdLife Cyprus за підтримки RSPB та Комітету проти забою птахів (Cabs), зазначено, що лише восени 2023 року таким чином було вбито 435 тисяч птахів.

Хоча кількість виловлених птахів мала тенденцію до зниження протягом останнього десятиліття, минулого року вона зросла на 90 тисяч порівняно з 2022 роком.

Кіпр приймає багатьох птахів під час величезних осінніх міграцій між місцями розмноження в Європі та місцями зимівлі в Африці щороку.

Серед птахів, які стають об'єктами відлову, – чорні очеретянки, мухоловки, зяблики, верболози, очеретянки.

Практика відлову співочих птахів для споживання людиною була заборонена на Кіпрі в 1974 році, але вона продовжує здійснюватися в промислових масштабах.

Двадцять років тому щороку таким чином відловлювали понад 2 мільйони птахів, а в 1990-х роках було вбито понад 10 мільйонів птахів. Відтоді правоохоронні органи Кіпру співпрацюють з BirdLife Cyprus, Cabs і RSPB, щоб зменшити кількість вбитих птахів.

Нагадаємо, у минулому екскерівника Державного агентства нацбезпеки Болгарії Димитра Георгієва затримали за підозрою у браконьєрстві.

А принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС.