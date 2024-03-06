Браконьеры выловили на Кипре более 400 тысяч птиц на продажу в рестораны

Более 400 тысяч певчих птиц были отловлены и убиты на Кипре прошлой осенью, поскольку организованные преступные сети вылавливали их на продажу в рестораны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Преступники на Кипре используют приманки и динамики с птичьим пением, чтобы заманить маленьких певчих птиц – в том числе любимцев садов, таких как малиновки и воробьи – на гнездование в кустах или садах, где они ловят их сетками или ветками, покрытыми клеем.

Затем их продают через скрытый рынок в рестораны, где их едят как местное блюдо под названием "амбелопулия", которое готовят из маринованных или вареных певчих птиц.

В отчете, подготовленном BirdLife Cyprus при поддержке RSPB и Комитета против забоя птиц (Cabs), указано, что только осенью 2023 года таким образом было убито 435 тысяч птиц.

Хотя количество выловленных птиц имело тенденцию к снижению в течение последнего десятилетия, в прошлом году оно выросло на 90 тысяч по сравнению с 2022 годом.

Кипр принимает многих птиц во время огромных осенних миграций между местами размножения в Европе и местами зимовки в Африке каждый год.

Среди птиц, которые становятся объектами отлова, – черные камышевки, мухоловки, зяблики, ивняки, камышевки.

Практика отлова певчих птиц для потребления человеком была запрещена на Кипре в 1974 году, но она продолжает осуществляться в промышленных масштабах.

Двадцать лет назад ежегодно таким образом отлавливали более 2 миллионов птиц, а в 1990-х годах было убито более 10 миллионов птиц. С тех пор правоохранительные органы Кипра сотрудничают с BirdLife Cyprus, Cabs и RSPB, чтобы уменьшить количество убитых птиц.

Напомним, в прошлом экс-руководителя Государственного агентства нацбезопасности Болгарии Димитра Георгиева задержали по подозрению в браконьерстве.

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