У берегов испанских Канарских островов нашли мертвыми четырех мигрантов

Четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Мигранты прибыли на остров Эль Иерро поздно вечером во вторник. Среди уцелевших – две женщины и девять несовершеннолетних.

Два человека с плохим состоянием здоровья были перевезены вертолетом в больницу на острове Тенерифе, а 14 других были доставлены в местную больницу на Эль Иерро.

У пострадавших в основном диагностировали переохлаждение и обезвоживание.

По данным Министерства внутренних дел Испании, за первые два месяца этого года на Канарские острова прибыло почти 12 тысяч мигрантов из Африки, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство мигрантов отплывают от побережья Мавритании на самодельных рыбацких лодках и плывут несколько дней против сильных ветров и атлантических течений.

Хотя тысячи людей выживают в подобных рискованных путешествиях, многие погибают или исчезают в пути, а их останки иногда прибивает к берегам.

Накануне в Греции спасли 100 мигрантов, найденных на контрабандном судне, потерпевшем бедствие у южного побережья страны.

Ранее на севере Франции перевернулась небольшая лодка с мигрантами, пытавшимися добраться до Ла-Манша, в результате чего погибла семилетняя девочка.