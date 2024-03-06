Торгпред: Україна готова до обмежень у торгівлі з ЄС для вирішення суперечки з Польщею

В уряді України готові погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, але очікують, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Financial Times сказав торговий представник України Тарас Качка.

Качка зазначив, що Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС яєць, м’яса птиці і цукру та дозволити окремим країнам закрити ринки для українських зернових, за винятком ввезення для транзиту.

"Можливо, для перехідного періоду такий скоординований підхід до товарообігу між Україною і ЄС – це те, що потрібно усім нам… Але щодо пшениці – проблему для польських фермерів створює не Україна, а Росія", – зауважив торгпред.

У зв’язку з цим він висловив очікування, що країни ЄС заборонять імпорт російської сільськогосподарської продукції.

Тарас Качка також зауважив, що Росія однозначно причетна до провокативних інцидентів на польсько-українському кордоні з розсипанням українського зерна.

Він нагадав, що Україна погодилася переспрямувати експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через чорноморські порти, замість шляху суходолом через західний кордон, щоб знизити рівень напруги.

"Ми добровільно погодилися з припиненням експорту кукурудзи до усіх п’яти сусідніх країн-членів ЄС. Попри це, ми встановили новий експортний рекорд – 15 млн тонн за 2023 календарний рік. Тож в інших країнах є великий попит. Україна заповнила нестачу у виробництві в ЄС", – зазначив торгпред.

Раніше цього тижня прем’єр Польщі Дональд Туск погодився з тим, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі слід заборонити. Литовська прем’єрка Інгріда Шимоніте сказала, що Вільнюс теж підтримає цей крок, як вже зробила Латвія.

На думку Туска, найдієвішим було б рішення на рівні всього ЄС, а не окремих країн. Втім, досягти згоди щодо цього може бути складно через позицію окремих країн-членів, у тому числі з аргументами, що це буцімто дестабілізує світові ринки і ускладнить становище у бідніших країнах.

Водночас Туск казав, що для Варшави неприйнятні обмеження на торгівлю України з ЄС у такому вигляді, як це прописали у пропозиції Єврокомісії.