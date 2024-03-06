Торгпред: Украина готова к ограничениям в торговле с ЕС для решения спора с Польшей

В правительстве Украины готовы согласиться на определенные ограничения в торговле с ЕС для украинской агропродукции, но ожидают, что Евросоюз прекратит экспортировать сельскохозяйственную продукцию из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Financial Times сказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

Качка отметил, что Киев согласен с предложением Брюсселя установить количественные ограничения на импорт в ЕС яиц, мяса птицы и сахара и позволить отдельным странам закрыть рынки для украинских зерновых, за исключением ввоза для транзита.

"Возможно, для переходного периода такой скоординированный подход к товарообороту между Украиной и ЕС – это то, что нужно всем нам... Но относительно пшеницы – проблему для польских фермеров создает не Украина, а Россия", – отметил торгпред.

В связи с этим он выразил ожидание, что страны ЕС запретят импорт российской сельскохозяйственной продукции.

Тарас Качка также отметил, что Россия однозначно причастна к провокационным инцидентам на польско-украинской границе с рассыпанием украинского зерна.

Он напомнил, что Украина согласилась перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через черноморские порты, вместо пути по суше через западную границу, чтобы снизить уровень напряжения.

"Мы добровольно согласились с прекращением экспорта кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы установили новый экспортный рекорд – 15 млн тонн за 2023 календарный год. Поэтому в других странах есть большой спрос. Украина восполнила недостаток в производстве в ЕС", – отметил торгпред.

Ранее на этой неделе премьер Польши Дональд Туск согласился с тем, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси следует запретить. Литовский премьер Ингрида Шимоните сказала, что Вильнюс тоже поддержит этот шаг, как уже сделала Латвия.

По мнению Туска, самым действенным было бы решение на уровне всего ЕС, а не отдельных стран. Впрочем, достичь согласия по этому поводу может быть сложно из-за позиции отдельных стран-членов, в том числе с аргументами, что это якобы дестабилизирует мировые рынки и усложнит положение в бедных странах.

В то же время Туск говорил, что для Варшавы неприемлемы ограничения на торговлю Украины с ЕС в таком виде, как это прописали в предложении Еврокомиссии.