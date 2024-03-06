Глава Міноборони Німеччини відвідав кордон з РФ під час поїздки до Норвегії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав місто Кіркенес на півночі Норвегії, щоб ознайомитися з ситуацією на кордоні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Норвезьке місто розташоване всього за кілька кілометрів від кордону з РФ.

Пісторіус хотів відвідати прикордонний пост, укомплектований солдатами строкової служби. До 2022 року – коли Росія почала масштабний наступ на Україну – у цьому районі було багато прикордонного руху і безвізових поїздок.

Найближче російське місто на протилежному боці кордону – Мурманськ, де, разом із прилеглою територією на Баренцевому морі, базується стратегічно важливий для Росії Північний флот. До його складу входять атомні підводні човни.

Норвегія має 198-кілометровий кордон із Росією на крайній півночі.

Єдиним офіційним пунктом перетину кордону є прикордонна станція Сторског.

Напередодні Пісторіус прибув до Швеції, де ознайомився з моделлю військової служби, яка може бути використана в Німеччині.

Під час візиту Пісторіус також зазначив, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників України "не бути боягузами" не допомагає вирішити проблеми з військовою підтримкою України.

Він також наголошував, що жодного політичного рішення про відправку крилатих ракет Taurus в Україну не прийнято.