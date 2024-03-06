Глава Минобороны Германии посетил границу с РФ во время поездки в Норвегию
Министр обороны Германии Борис Писториус посетил город Киркенес на севере Норвегии, чтобы ознакомиться с ситуацией на границе с Россией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.
Норвежский город расположен всего в нескольких километрах от границы с РФ.
Писториус хотел посетить пограничный пост, укомплектованный солдатами срочной службы. До 2022 года – когда Россия начала масштабное наступление на Украину – в этом районе было много пограничного движения и безвизовых поездок.
Ближайший российский город на противоположной стороне границы – Мурманск, где, вместе с прилегающей территорией на Баренцевом море, базируется стратегически важный для России Северный флот. В его состав входят атомные подводные лодки.
Норвегия имеет 198-километровую границу с Россией на крайнем севере.
Единственным официальным пунктом пересечения границы является пограничная станция Сторског.
Накануне Писториус прибыл в Швецию, где ознакомился с моделью военной службы, которая может быть использована в Германии.
Во время визита Писториус также отметил, что призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам Украины "не быть трусами" не помогает решить проблемы с военной поддержкой Украины.
Он также подчеркивал, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято.