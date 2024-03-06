Вищого керівництва Молдови два дні не буде в країні: поїхали до Румунії

Президентка Молдови Мая Санду, прем’єр Дорін Речан, спікер парламенту Ігор Гросу, а також група депутатів покинули країну на період 6-7 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник уряду Молдови Даніель Воде, якого цитує Unimedia.

Лідери Молдови візьмуть участь у Конгресі Європейської народної партії в румунській столиці Бухаресті. Також вони проведуть низку двосторонніх зустрічей.

"Це великий конгрес, в якому беруть участь понад 40 країн, офіційні особи високого рівня. Очікується, що найближчими днями до Бухареста прибуде понад дві тисячі гостей", – заявив речник уряду.

За його словами, Дорін Речан планує зустрітися з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, з головою Сенату Румунії Ніколає Чуке, а також з іншими латвійськими, шведськими та італійськими офіційними особами та європейськими лідерами, які беруть участь у конгресі ЄНП.

Раніше стало відомо, що Париж та Кишинів підпишуть угоди про оборонну та економічну співпрацю під час візиту президентки Молдови Маї Санду до столиці Франції в четвер.