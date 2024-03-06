Высшего руководства Молдовы два дня не будет в стране: уехали в Румынию

Президент Молдовы Майя Санду, премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу, а также группа депутатов покинули страну на период 6-7 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ, которого цитирует Unimedia.

Лидеры Молдовы примут участие в Конгрессе Европейской народной партии в румынской столице Бухаресте. Также они проведут ряд двусторонних встреч.

"Это большой конгресс, в котором принимают участие более 40 стран, официальные лица высокого уровня. Ожидается, что в ближайшие дни в Бухарест прибудет более двух тысяч гостей", – заявил представитель правительства.

По его словам, Дорин Речан планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, с председателем Сената Румынии Николае Чуке, а также с другими латвийскими, шведскими и итальянскими официальными лицами и европейскими лидерами, которые участвуют в конгрессе ЕНП.

Ранее стало известно, что Париж и Кишинев подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в столицу Франции в четверг.