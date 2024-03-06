Франція не дозволить туристам вільно дивитись церемонію відкриття Олімпіади вздовж Сени

Французький уряд оголосив у вівторок, що туристам не дозволять вільно і безкоштовно спостерігати за церемонією відкриття Олімпійських ігор у Парижі вздовж річки Сени.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В уряді пояснили, що це пов’язано із безпрецедентними заходами безпеки. Вільний доступ буде лише за запрошеннями.

Організатори Ігор планували грандіозну церемонію відкриття 26 липня для 600 тисяч людей, більшість з яких могли б спостерігати за нею безкоштовно з берегів річки.

Але проблеми з безпекою та логістикою, а також протести книжкових магазинів на мальовничих набережних міста змусили уряд відмовитися від амбіційних планів.

На початку цього року загальна кількість глядачів була зменшена до близько 300 тисяч. А напередодні міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що 104 тисячі з них будуть власниками платних квитків з місцями вздовж нижніх берегів річки, а ще 222 тисяч спостерігатимуть безкоштовно з верхніх берегів.

Водночас він сказав, що безкоштовні квитки не будуть доступні для через відкриту реєстрацію, як це передбачалося раніше, а будуть лише за запрошеннями.

Це означає, що туристи з Франції чи інших країн, а також звичайні парижани не зможуть зареєструватися, щоб отримати доступ.

Замість цього, доступ на церемонію буде розподілятися за квотами для окремих жителів міст або регіонів, що приймають олімпійські змагання, місцевих спортивних федерацій та інших осіб, обраних організаторами або їхніми партнерами.

Запрошені повинні будуть пройти перевірку на безпеку та отримають QR-коди для проходження захисних бар'єрів.

Дарманен зазначив, що місцеві міські ради можуть запросити, наприклад, "своїх співробітників, дітей з місцевих футбольних клубів та їхніх батьків".

Один з посадовців МВС сказав, що спортивні федерації можуть запрошувати іноземців в рамках своїх квот, а міста можуть пропонувати місця для людей з обмеженими можливостями, щоб "урізноманітнити" доступ.

Очільник МВС заявив, що попри такі заходи Ігри залишаються більш відкритими, ніж будь-яка інша Олімпіада за останні кілька років. Очікується, що ще 200 тисяч людей спостерігатимуть за відкриттям з квартир або будинків з видом на річку, а близько 50 тисяч – з фан-зон.

Він додав, що сказав, що рішення було прийнято під контролем президента Емманюеля Макрона, спільно з місцевими посадовцями та організаційним комітетом.

Зазначимо, на Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття ігор.