Франция не разрешит туристам свободно смотреть церемонию открытия Олимпиады вдоль Сены

Французское правительство объявило во вторник, что туристам не разрешат свободно и бесплатно наблюдать за церемонией открытия Олимпийских игр в Париже вдоль реки Сены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В правительстве объяснили, что это связано с беспрецедентными мерами безопасности. Свободный доступ будет только по приглашениям.

Организаторы Игр планировали грандиозную церемонию открытия 26 июля для 600 тысяч человек, большинство из которых могли бы наблюдать за ней бесплатно с берегов реки.

Но проблемы с безопасностью и логистикой, а также протесты книжных магазинов на живописных набережных города заставили правительство отказаться от амбициозных планов.

В начале этого года общее количество зрителей было уменьшено до около 300 тысяч. А накануне министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что 104 тысячи из них будут владельцами платных билетов с местами вдоль нижних берегов реки, а еще 222 тысяч будут наблюдать бесплатно с верхних берегов.

В то же время он сказал, что бесплатные билеты не будут доступны для через открытую регистрацию, как это предполагалось ранее, а будут только по приглашениям.

Это означает, что туристы из Франции или других стран, а также обычные парижане не смогут зарегистрироваться, чтобы получить доступ.

Вместо этого, доступ на церемонию будет распределяться по квотам для отдельных жителей городов или регионов, принимающих олимпийские соревнования, местных спортивных федераций и других лиц, выбранных организаторами или их партнерами.

Приглашенные должны будут пройти проверку на безопасность и получат QR-коды для прохождения защитных барьеров.

Дарманен отметил, что местные городские советы могут пригласить, например, "своих сотрудников, детей из местных футбольных клубов и их родителей".

Один из чиновников МВД сказал, что спортивные федерации могут приглашать иностранцев в рамках своих квот, а города могут предлагать места для людей с ограниченными возможностями, чтобы "разнообразить" доступ.

Глава МВД заявил, что несмотря на такие меры Игры остаются более открытыми, чем любая другая Олимпиада за последние несколько лет. Ожидается, что еще 200 тысяч человек будут наблюдать за открытием из квартир или домов с видом на реку, а около 50 тысяч – из фан-зон.

Он добавил, что сказал, что решение было принято под контролем президента Эмманюэля Макрона, совместно с местными чиновниками и организационным комитетом.

Отметим, на Сене в центре Парижа запланировано проведение трех олимпийских и паралимпийских соревнований - триатлона, марафонского плавания и паратриатлона.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия игр.