В Польше умер второй военный, которого на учениях переехала гусеничная машина

Второй солдат, который получил ранения в результате несчастного случая во время военных учений на полигоне Дравско-Поморское накануне, умер в больнице в городе Щецин днем 6 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила 1-я варшавская механизированная бригада, которая участвовала в учениях.

В сообщении бригады говорится, что военный умер "в окружении семьи и солдат".

"Несмотря на очень быструю транспортировку в больницу и усилия врачей, его жизнь не удалось спасти. Родственникам погибшего военнослужащего была оказана поддержка и психологическая помощь", – добавили там.

Напомним, во вторник утром на полигоне Дравско-Поморское на полосе тактических учений солдат, который управлял боевой машиной пехоты на гусеничном ходу, наехал на двух военных, которые в это время отрабатывали эвакуацию раненого с поля боя.

Один из них, 20-летний солдат в звании рядового, погиб на месте. Другой – 28-летний капрал – получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Рядовой за рулем гусеничной машины был трезв. По факту инцидента начали расследование прокуратура Щецина и военная полиция. Следователи считают несчастный случай основной версией.