У Сербії активісти ЛГБТ-спільноти протестували проти переслідувань поліції

Правозахисники та представники ЛГБТК+ спільноти Сербії напередодні провели акцію протесту після появи інформації про випадок переслідування поліцією молодого гея і бісексуальної жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За словами організаторів, протест у столиці Сербії Белграді був організований після того, як поліція відхилила скаргу на поліцейських, яких обвинуватили у переслідуванні.

"Ми вимагаємо негайного притягнення до кримінальної відповідальності співробітників поліції, які брали участь у знущаннях і тортурах над двома молодими ЛГБТК+ людьми", – заявила правозахисна група "Дайте знати", яка стояла за акцією протесту.

AP

За даними групи, після того як поліцейські увірвалися до квартири, вони побачили там символіку ЛГБТК+, що стало приводом для переслідування, включаючи побиття, образи і примусову імітацію сексуальних актів.

"Ми не хочемо страждати від насильства", – сказав один із потерпілих десяткам людей, які прийшли висловити свою підтримку. Молодий чоловік відмовився назвати своє ім'я, щоб уникнути публічної уваги і можливих подальших переслідувань.

Поліція заявила, що під час обшуку в квартирі були знайдені наркотики і що вона розгляне звинувачення проти своїх співробітників. Справа також була передана до прокуратури для розслідування.

Нещодавно стало відомо, що генерала італійської армії Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок, відсторонили від виконання службових обов'язків на 11 місяців.

Крім того, лідер фракції партії влади "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе анонсував розгляд у парламенті законопроєкту, який "захистить суспільство від псевдоліберальної ідеології та її неминучих шкідливих наслідків".