В Сербии активисты ЛГБТ-сообщества протестовали против преследований полиции

Правозащитники и представители ЛГБТК+ сообщества Сербии накануне провели акцию протеста после появления информации о случае преследования полицией молодого гея и бисексуальной женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По словам организаторов, протест в столице Сербии Белграде был организован после того, как полиция отклонила жалобу на полицейских, которых обвинили в преследовании.

"Мы требуем немедленного привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые участвовали в издевательствах и пытках над двумя молодыми ЛГБТК+ людьми", – заявила правозащитная группа "Дайте знать", которая стояла за акцией протеста.

AP

По данным группы, после того как полицейские ворвались в квартиру, они увидели там символику ЛГБТК+, что стало поводом для преследования, включая избиения, оскорбления и принудительную имитацию сексуальных актов.

"Мы не хотим страдать от насилия", – сказал один из пострадавших десяткам людей, которые пришли выразить свою поддержку. Молодой человек отказался назвать свое имя, чтобы избежать публичного внимания и возможных дальнейших преследований.

Полиция заявила, что во время обыска в квартире были найдены наркотики и что она рассмотрит обвинения против своих сотрудников. Дело также было передано в прокуратуру для расследования.

Недавно стало известно, что генерала итальянской армии Роберто Ванначчи, которому объявили выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток, отстранили от исполнения служебных обязанностей на 11 месяцев.

Кроме того, лидер фракции партии власти "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе анонсировал рассмотрение в парламенте законопроекта, который "защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий".