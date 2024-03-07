Президент Чехії про постать Бандери для України: Чому ми маємо судити за давні події?

Президент Чехії Петру Павелу відповів на запитання про постать Степана Бандери для історії України, а також чи доречно допомагати країні, яка має і мала багато внутрішніх проблем.

Заяву чеського президента наводить Deník, повідомляє "Європейська правда".

Читач газети поцікавився думкою чеського президента щодо суперечливої постаті Степана Бандери та частим наративом про поширення фашизму в Україні, який Росія використала як привід для початку повномасштабного вторгнення.

Павел відкинув чорно-білий погляд на світ і зазначив, що Україна мала і має низку проблем.

Він також закликав не судити Україну за події, які сталися десятки років тому.

"І до речі, Словаччина та Угорщина мають схожу історію. І все ж ми розглядаємо їх як партнерів у демократичних спільнотах. Німеччина була ще в гіршому становищі, але ми сприймаємо її як демократичну країну. Чому ми повинні так само судити Україну за речі, яким десятки років?", – відповів він.

За його словами, неонацистські елементи є в Чехії, Словаччині та низці західних країн.

"Якби Австрія, Німеччина та інші країни діяли так у минулому, ми досі не були б членами Європейського Союзу чи НАТО", – зазначив Павел.

Раніше Павел заявляв, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії.