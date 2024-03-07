Президент Чехии о фигуре Бандеры для Украины: Почему мы должны судить за давние события?

Президент Чехии Петру Павелу ответил на вопрос о фигуре Степана Бандеры для истории Украины, а также уместно ли помогать стране, которая имеет и имела много внутренних проблем.

Заявление чешского президента приводит Deník, сообщает "Европейская правда".

Читатель газеты поинтересовался мнением чешского президента относительно противоречивой фигуры Степана Бандеры и частым нарративом о распространении фашизма в Украине, который Россия использовала как повод для начала полномасштабного вторжения.

Павел отверг черно-белый взгляд на мир и отметил, что Украина имела и имеет ряд проблем.

Он также призвал не судить Украину за события, которые произошли десятки лет назад.

"И кстати, Словакия и Венгрия имеют похожую историю. И все же мы рассматриваем их как партнеров в демократических сообществах. Германия была еще в худшем положении, но мы воспринимаем ее как демократическую страну. Почему мы должны так же судить Украину за вещи, которым десятки лет?", – ответил он.

По его словам, неонацистские элементы есть в Чехии, Словакии и ряде западных стран.

"Если бы Австрия, Германия и другие страны действовали так в прошлом, мы до сих пор не были бы членами Европейского Союза или НАТО", – отметил Павел.

Ранее Павел заявил, что Европа не должна ограничивать свои возможности для поддержки Украины, которая борется против российской агрессии.